Джей Ди Вэнс объяснил недовольство Трампа Россией и выдвинул еще одну угрозу

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство позицией России, считая, что Москва не проявляет достаточного стремления к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
По его словам, Трамп также полагает, что продолжающийся украинский кризис наносит ущерб интересам самой России. Кроме того, Вэнс предостерег Россию от отказа вести добросовестные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины, отметив, что в противном случае страна может столкнуться с «очень серьезными» последствиями, передает РИА Новости.
В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома выразил мнение, что при поддержке Европейского союза Украина способна восстановить свои прежние границы и, возможно, достичь еще большего прогресса. Помимо этого, на своей платформе truth social Трамп охарактеризовал действия России на территории Украины как «лишенные цели» и назвал Россию «бумажным тигром».
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти заявления, отметив, что они были сделаны Трампом после беседы с Зеленским и, вероятно, отражают украинскую точку зрения. По словам Пескова, Москва не получала никаких прямых сигналов о возможном изменении политики США в отношении урегулирования кризиса на Украине. Пресс-секретарь Кремля также добавил, что Россию правильнее сравнивать с медведем, а не с тигром, подчеркнув: «бумажных медведей не существует».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.