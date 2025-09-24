В Кольцово отменяются и задерживаются рейсы

Самолеты задерживаются в один город России и три заграничных
Самолеты задерживаются в один город России и три заграничных

В Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Задержки варьируются от часа до семи часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано два рейса — от авиакомпаний Azur Air, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Также были отменены перелеты в Баку от S7 Airlines и Душанбе от таджикской авиакомпании «Somon Air».

Пассажирам борта до Антальи от Аэрофлота придется ждать около семи часов — по расписанию самолет должен был вылететь 25 сентября из Екатеринбурга в 02:35. Сейчас вылет запланирован на 09:45 этого же дня. Также в этот город задерживается вылет самолета от Azur Air — он был перенесен с 23:55 на 02:15.

Рейс в Благовещенск от «Уральских авиалиний» был перенесен на час. Борт перенесен с 00:25 на 01:15.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

