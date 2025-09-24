24 сентября 2025

Минобороны: дроны уничтожены над Крымом и Черным морем 24 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА уничтожены над Черным морем
БПЛА уничтожены над Черным морем Фото:

Силы противовоздушной обороны России вечером 24 сентября уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Крыма и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаки были зафиксированы с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

«В период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее расчеты БПЛА испытательного центра «Рубикон» Министерства обороны России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море у побережья Крыма. Пресс-служба Минобороны уточнила, что катер был обнаружен и ликвидирован в ходе плановых мероприятий по контролю за морской акваторией. В ведомстве подчеркнули, что действия российских военных были направлены на предотвращение проникновения украинских диверсионных групп к крымскому побережью. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА попытка противника была своевременно выявлена и пресечена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы противовоздушной обороны России вечером 24 сентября уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Крыма и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаки были зафиксированы с 18:00 до 23:00 по московскому времени. «В период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее расчеты БПЛА испытательного центра «Рубикон» Министерства обороны России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море у побережья Крыма. Пресс-служба Минобороны уточнила, что катер был обнаружен и ликвидирован в ходе плановых мероприятий по контролю за морской акваторией. В ведомстве подчеркнули, что действия российских военных были направлены на предотвращение проникновения украинских диверсионных групп к крымскому побережью. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА попытка противника была своевременно выявлена и пресечена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...