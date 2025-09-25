Onet: в жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35

В Польше ракета ударила в дом
В Польше ракета ударила в дом

Ракета, поразившая жилой дом в польском селе Вырыки Люблинского воеводства во время операции по уничтожению беспилотников, была выпущена с голландского истребителя F-35, а не с польского F-16, как сообщалось ранее. Об этом 24 сентября информирует издание Onet со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент произошел в ходе совместной оборонительной операции вооруженных сил НАТО.

"Возвращается дело о поврежденном доме в Вырыках Люблинского воеводства. По неофициальной информации, здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции", — говорится в сообщении Onet. Ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил факт удара ракетой, правда тогда речь шла о польском F-16.

Как отмечает Onet, первоначально местные СМИ и официальные лица заявляли, что дом пострадал в результате падения дрона. Позднее появилась информация о попадании ракеты с борта польского истребителя, участвовавшего в отражении атаки беспилотников. Официального комментария от министерства обороны Польши и командования НАТО пока не последовало.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что над территорией страны были сбиты дроны, которые представляли угрозу для безопасности. Он назвал их российскими, однако доказательств происхождения аппаратов не предоставил. Российская сторона опровергла обвинения: Минобороны РФ сообщило, что не планировало удары по объектам на территории Польши и выразило готовность к консультациям с польскими военными по поводу инцидента.

