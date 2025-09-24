24 сентября 2025

В Свердловской области продают мяч с автографами легенд футбола за 1,5 миллиона рублей. Фото

В Новоуральске продают мяч с автографами легенд футбола за 1,5 миллиона рублей
Таких мячей было выпущено около двух тысяч экземпляров
Таких мячей было выпущено около двух тысяч экземпляров Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) продается футбольный мяч из лимитированной коллекции, приуроченной к Евро-2004, с автографами известных футболистов Алессандро Дель Пьеро, Фабьена Бартеза и Руда ван Нистелроя за 1,5 миллиона рублей. Таких мячей всего две тысячи в мире, говорится в объявлении.

«Продам мяч, лимитированное призовое издание с автографами Дель Пьеро, Бартеза и Нистелроя. Год выпуска 2004. Таких мячей выпущено было всего 2000 экземпляров на весь мир», — написано в объявлении на сайте Avito.

Мяч Pringles'04 был выпущен ограниченной серией в 2004 году в рамках рекламной кампании бренда, приуроченной к чемпионату Европы по футболу в Португалии. На нем изображены футболисты Алессандро Дель Пьеро, Фабьен Бартез и Рууд ван Нистелрой и есть их автографы. Такие мячи разыгрывались как призы среди покупателей чипсов Pringles и в свободной продаже не появлялись. Сегодня они считаются редким коллекционным сувениром эпохи Евро-2004.

