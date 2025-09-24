24 сентября 2025

Электрощитки в многоэтажке Челябинска охватил огонь с первого по седьмой этаж. Фото

Сегодня ночью в Челябинске пожарные оперативно справились с серьезным возгоранием в многоквартирном доме на улице Работниц. Прибыв на вызов, огнеборцы обнаружили, что огонь охватил электрощитки с первого по седьмой этаж. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В одном из подъездов многоэтажки горели электрощитки с первого по седьмой этаж. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, а подъезд быстро заполнился густым дымом», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Спасателями из опасной зоны были выведены 18 человек, двое из которых — дети. Еще десять жильцов смогли покинуть дом самостоятельно. На первых порах пожарным пришлось использовать огнетушители, так как здание еще не было обесточено. Им удалось локализовать и потушить огонь, не дав ему перекинуться на квартиры. К счастью, никто не пострадал.

