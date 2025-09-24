24 сентября 2025

Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В авиакомпании объяснили перенос рейса
В авиакомпании объяснили перенос рейса Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово десятки пассажиров не могут вылететь в Анталью с ночи. Их рейс ZF-837 перенесли на 16 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Судя по расписанию, самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь 25 сентября в 01:25, а прибыть в точку «Б» в 04:25 по местному времени. Однако рейс задержали до 17:55.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там объяснили задержку использованием резервного самолета. «На время ожидания пассажиры размещены в гостинице, им также предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнули там.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово десятки пассажиров не могут вылететь в Анталью с ночи. Их рейс ZF-837 перенесли на 16 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Судя по расписанию, самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь 25 сентября в 01:25, а прибыть в точку «Б» в 04:25 по местному времени. Однако рейс задержали до 17:55. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там объяснили задержку использованием резервного самолета. «На время ожидания пассажиры размещены в гостинице, им также предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнули там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...