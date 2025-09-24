В екатеринбургском аэропорту Кольцово десятки пассажиров не могут вылететь в Анталью с ночи. Их рейс ZF-837 перенесли на 16 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Судя по расписанию, самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь 25 сентября в 01:25, а прибыть в точку «Б» в 04:25 по местному времени. Однако рейс задержали до 17:55.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там объяснили задержку использованием резервного самолета. «На время ожидания пассажиры размещены в гостинице, им также предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнули там.
