В ХМАО на пять часов задержали рейс в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников

Рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи задержали почти на пять часов из-за временных ограничений в аэропорту курортного города. Из соображений безопасности расписание скорректировали. Рейс задерживается из-за позднего прибытия судна, сообщили URA.RU в справочной службе.
«Вылет рейса N4 516 из Нижневартовска в Сочи был перенесен с 7:50 на 13:00 местного времени из-за позднего прибытия воздушного судна», — уточнили в аэропорту. Из Сочи самолет в Нижневартовск вместо 23:45 вылетел только в 5:25.
В Нижневартовске, по данным аэрогавани, самолет ожидают в 11:50. По данным авиаслужб, ночью в Сочи были введены ограничения, связанные с угрозой атаки беспилотников. Ограничения сняли только около шести утра по московскому времени, что и повлияло на расписание рейсов.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сочи задержаны два авиарейса в ХМАО. В Сургут самолет отправится на час позже. Судно в Нижневартовск задержано на сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!