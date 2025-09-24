24 сентября 2025

Первый зам Паслера избавился от приставки «ио». Фото

Свердловские депутаты официально утвердили в должности замгубернатора Шмыкова
Алексей Шмыков сохранил высокий пост
Алексей Шмыков сохранил высокий пост
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Депутаты свердловского заксобрания одобрили кандидатуру Алексея Шмыкова на должность первого замгубернатора, которую он и занимал последние годы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания парламента.

«По задачам с Алексеем Викторовичем поговорили, они будут немного переконфигурированы, акценты сделаны более точечно. Работу надо, продолжать, правительство работает над бюджетом, есть задачи по отопительному сезону. Просьба кандидатуру рассмотреть», — выступил со вступительным словом губернатор Денис Паслер.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иван Детченя напомнил, что в зону ответственности первого зама главы региона входят организация работы правительства по управлению социально-экономическим развитием региона, в том числе финансы, госзакупки, бюджетная и налоговая политика, межотраслевое управление в сфере промышленности, агропрома, торговой деятельности, ветеринарии. «У Алексея Викторовича большой опыт работы в муниципальных и региональных органах власти, он проявил себя как грамотный руководитель», — добавил Детченя. Депутаты назначение Шмыкова на пост поддержали.

Алексею Шмыкову 49 лет. Пост первого замгубернатора он занимает с 2021 года. До этого Шмыков трудился в сфере энергетики, возглавлял администрацию Каменска-Уральского.

Фото:

