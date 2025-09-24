В Челябинской области утвердили новую премию губернатора

В Челябинской области утверждена новая премия губернатора Алексея Текслера в сфере молодежной политики. Соответствующее постановление было подписано 23 сентября.
«Ежегодно присуждается 30 премий в размере 60 тысяч 770 рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Один кандидат на соискание премии может выдвигаться только в одной номинации», — указано в положении о премии, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Новой премией предусмотрено несколько номинаций: «Южный Урал. Хранитель традиций», «Южный Урал. Создаем лучшее», «Делаю Южный Урал добрее». В каждой из них кандидаты должны предложить уже реализованные идеи в различных сферах молодежной политики. Все предлагаемые для участия мероприятия и проекты должны проводиться исключительно офлайн, онлайн-формат не учитывается.
На соискание премии могут выдвигаться кандидаты возрастом от 18 до 35 лет включительно, которые зарегистрированы по месту жительства и месту пребывания в нашем регионе. Выдвигать их могут муниципалитеты, вузы и молодежные общественные объединения, количество заявок ограничено. При этом лица, получившие похожие премии в предыдущие годы (стипендию губернатора для поддержки талантливой молодежи) премию В.П.Поляничко либо премии губернатора в сфере молодежной политики, отсеиваются.
Лучших кандидатов отбирает специальная комиссия, рассматривая их предложения. Перечень лауреатов утверждается до декабря каждого года, сами премии — до 25 декабря.
