Подоляка: Зеленский готовится к войне с Приднестровьем

Президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к возможному военному конфликту с Приднестровьем. Об этом заявил военный эксперт Юрий Подоляка. По его словам, на Генассамблее ООН Зеленский уделил особое внимание ситуации в Молдавии и косвенно обозначил угрозу для Приднестровья.
«Выступление [Зеленского] на Генассамблее ООН было весьма примечательным в деталях. И одна из таких деталей касалась обстановки в Молдавии и непосредственно касалась Приднестровья. <...> Вот список только офицеров СБУ, которые были командированы в Молдавию в последние несколько месяцев. Отдельно подчеркну — это только СБУ, а еще есть ГУР МО Украины и просто украинские военные», — подчеркнул Подоляка в своем telegram-канале. Там же он разместил скриншоты со списком украинских офицеров с описанием того, когда они прибыли в Молдавию, каким рейсом прилетели и какого числа убыли обратно. Большинство поездок было совершено в период с 14 по 29 августа 2025 года.
Эксперт отметил, что Украина наращивает активность своих спецслужб и военных в регионе. Он добавил, что действия украинской военной разведки свидетельствуют о подготовке к возможным военным действиям против Приднестровья.
По словам Подоляки, если командировки украинских силовиков в Молдавию частично объясняются борьбой с уклонистами, то активное участие военной разведки указывает на более серьезные намерения. Эксперт считает, что Киев готов к «маленькой победоносной войне» и ждет только политической поддержки от Кишинева и Евросоюза. Он предполагает, что после молдавских выборов такое решение может быть принято.
Ранее власти Украины неоднократно заявляли о поддержке территориальной целостности Молдавии. Они также осуждали деятельность непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
До этого военно-политический эксперт Ян Гагин также обращал внимание, что силы НАТО могут попытаться получить доступ к советским военным складам, расположенным в Приднестровье. Для этого альянс может использовать молдавские вооруженные силы, отмечал он.
На днях в стране пройдут парламентские выборы. Власти страны обвиняют России в якобы вмешательстве в избирательный процесс. В Кремле опровергали эти заявления и обращали внимание, что хоть правительство страны и пытается абстрагироваться от РФ, сам народ страны против русофобской политики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.