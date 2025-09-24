Челябинцы могут проставить апостиль на документы через Госуслуги

В Челябинской области организована подача заявлений на постановку апостиля на документы, юридическую силу которых нужно подтвердить за рубежом. Об особенностях установки апостиля рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Людмила Рерих на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс».
«Мы развиваем объем услуг, предоставляемых органами ЗАГС. Апостиль в рамках предоставления региональных услуг проставляется на документы, которые выдаются органами ЗАГС со всей Челябинской области, апостиль проставляется только у нас. В рамках цифровой трансформации мы перевели ее для удобства граждан в электронный вид», — пояснила Рерих.
Апостиль — это международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для его предъявления на территории государств и стран, признающих такую форму легализации. Штамп «Апостиль» ставится на оригиналы и копии документов.
По словам Рерих, апостиль необходим для выезда за границу для учебы, при получении рабочей визы и других действий, где нужно подтвердить юридическую силу выданных в России документов. Это свидетельства о рождении, браке или разводе, справки об отсутствии брака, которые необходимы для заключении брака на территории иностранного государства.
Заявление на установку апостиля подается через личный кабинет портала Госуслуги со скрином необходимых документов, которым требуется такая услуга. Документы подвергаются предварительному анализу на недочеты, заломы и потертости. Если их нужно перевыпустить, в ЗАГСе порекомендуют обратиться в любую ближайшую организацию, и нужный документ перевыпустят в тот же день. Заявитель может привезти документы лично или направить почтой.
