24 сентября 2025

Приставы отправили из ХМАО на родину сотни нелегальных мигрантов

Судебные приставы выдворили из ХМАО на родину 244 нелегальных мигранта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 200 нелегалов отправились из ХМАО на родину
Более 200 нелегалов отправились из ХМАО на родину Фото:

В Югре судебные приставы выдворили за пределы России 244 иностранцев. Мигранты находились в стране нелегально, сообщили в пресс-службе УФССП по ХМАО.

«В Югре судебные приставы осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории Российской Федерации 244 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований», — указано в публикации ведомства на официальном сайте.

За первые девять месяцев 2025 года больше всего выслали граждан Таджикистана — 63 человека, Узбекистана — 82, Кыргызстана — 24, Азербайджана — 40. Меньше всего нелегалов было среди граждан Камеруна, Кубы и КНР. На родину отправились по 19 человек из этих стран.

Все мигранты нарушили правила пребывания в России. Суд назначил им штрафы и постановил принудительно выдворить за пределы страны. До отправки на родину иностранцы находились в центрах временного содержания в Югре.

По данным ведомства, сейчас в центре временного содержания в Сургуте остаются 77 иностранцев и лиц без гражданства. Они ждут исполнения решений суда.

Ранее URA.RU писало, что полиция Югры во время облав выявила 45 мигрантов, которые находились на территории округа нелегально. Им всем грозит выдворение из страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре судебные приставы выдворили за пределы России 244 иностранцев. Мигранты находились в стране нелегально, сообщили в пресс-службе УФССП по ХМАО. «В Югре судебные приставы осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории Российской Федерации 244 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований», — указано в публикации ведомства на официальном сайте. За первые девять месяцев 2025 года больше всего выслали граждан Таджикистана — 63 человека, Узбекистана — 82, Кыргызстана — 24, Азербайджана — 40. Меньше всего нелегалов было среди граждан Камеруна, Кубы и КНР. На родину отправились по 19 человек из этих стран. Все мигранты нарушили правила пребывания в России. Суд назначил им штрафы и постановил принудительно выдворить за пределы страны. До отправки на родину иностранцы находились в центрах временного содержания в Югре. По данным ведомства, сейчас в центре временного содержания в Сургуте остаются 77 иностранцев и лиц без гражданства. Они ждут исполнения решений суда. Ранее URA.RU писало, что полиция Югры во время облав выявила 45 мигрантов, которые находились на территории округа нелегально. Им всем грозит выдворение из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...