Приставы отправили из ХМАО на родину сотни нелегальных мигрантов

В Югре судебные приставы выдворили за пределы России 244 иностранцев. Мигранты находились в стране нелегально, сообщили в пресс-службе УФССП по ХМАО.
«В Югре судебные приставы осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории Российской Федерации 244 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований», — указано в публикации ведомства на официальном сайте.
За первые девять месяцев 2025 года больше всего выслали граждан Таджикистана — 63 человека, Узбекистана — 82, Кыргызстана — 24, Азербайджана — 40. Меньше всего нелегалов было среди граждан Камеруна, Кубы и КНР. На родину отправились по 19 человек из этих стран.
Все мигранты нарушили правила пребывания в России. Суд назначил им штрафы и постановил принудительно выдворить за пределы страны. До отправки на родину иностранцы находились в центрах временного содержания в Югре.
По данным ведомства, сейчас в центре временного содержания в Сургуте остаются 77 иностранцев и лиц без гражданства. Они ждут исполнения решений суда.
Ранее URA.RU писало, что полиция Югры во время облав выявила 45 мигрантов, которые находились на территории округа нелегально. Им всем грозит выдворение из страны.
