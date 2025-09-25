Экс-президент Франции Саркози признан виновным в финансировании Каддафи своей президентской кампании

BFM TV: суд в Париже признал Саркози виновным по делу о ливийском финансировании
Николя Саркози признали виновным по ливийскому делу
Николя Саркози признали виновным по ливийскому делу

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре по делу о предполагаемом финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Соответствующее решение озвучил Парижский уголовный суд. Суд рассматривал дело о незаконном получении средств на проведение президентских выборов, где Саркози одержал победу.

«Суд в Париже признал Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года», — передает BFM TV. В ходе заседания суд подтвердил, что Саркози участвовал в организации схемы по получению крупных денежных сумм из Ливии. В частности, суд отметил, что действия бывшего президента и его окружения были направлены на сокрытие источников средств и обход французского избирательного законодательства.

В материалах дела говорится, что следствие изучило многочисленные документы, банковские выписки и свидетельские показания, подтверждающие перевод миллионов евро из Ливии в пользу избирательного штаба Саркози. Обвинение заявило, что эти средства были использованы для финансирования ключевых этапов президентской кампании. В результате признания вины бывшему главе государства грозит длительное тюремное заключение и запрет на занятие государственных должностей.

Ранее Николя Саркози отвергал все обвинения, называя их политически мотивированными. Защита настаивает на отсутствии прямых доказательств и планирует обжаловать приговор. Пресс-служба Елисейского дворца пока не прокомментировала решение суда.

Дело о предполагаемом ливийском финансировании кампании Саркози расследовалось с 2013 года, когда французские и международные СМИ опубликовали документы о переводах крупных сумм из окружения Муаммара Каддафи в пользу штаба будущего президента. В 2021 году Саркози уже был признан виновным по другому делу о коррупции и торговле влиянием, что стало прецедентом для судебного преследования бывших глав Франции.

