Польша выступила с дерзким заявлением касательно России

Польша планирует разрешить своим войскам сбивать беспилотники над Украиной
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Польша заявила о намерении сбивать российские беспилотники над Украиной без одобрения НАТО и ЕС. Об этом сообщает Euractiv.

«Варшава готовится внести поправки в закон о размещении вооруженных сил за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские объекты, такие как беспилотники, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС», — пишет Euractiv. Решение связано с намерением вернуть себе полномочия быстрого реагирования, которые были ограничены в 2022 году.

До 2022 года польский закон позволял президенту страны санкционировать вывод войск за границу по запросу правительства для участия в военных конфликтах, миротворческих миссиях, борьбе с терроризмом или эвакуации граждан. Однако накануне СВО правительство партии «Право и справедливость» внесло поправки, согласно которым для подобных операций требовалось одобрение НАТО, ЕС и страны, на территории которой планировалось размещение польских военных.

По данным издания Gazeta Wyborcza, законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке. В начале сентября польские военные впервые открыли огонь по беспилотникам, которые нарушили воздушное пространство страны.

