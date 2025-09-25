Польша выступила с дерзким заявлением касательно России

Польша заявила о намерении сбивать российские беспилотники над Украиной без одобрения НАТО и ЕС. Об этом сообщает Euractiv.
«Варшава готовится внести поправки в закон о размещении вооруженных сил за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские объекты, такие как беспилотники, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС», — пишет Euractiv. Решение связано с намерением вернуть себе полномочия быстрого реагирования, которые были ограничены в 2022 году.
До 2022 года польский закон позволял президенту страны санкционировать вывод войск за границу по запросу правительства для участия в военных конфликтах, миротворческих миссиях, борьбе с терроризмом или эвакуации граждан. Однако накануне СВО правительство партии «Право и справедливость» внесло поправки, согласно которым для подобных операций требовалось одобрение НАТО, ЕС и страны, на территории которой планировалось размещение польских военных.
По данным издания Gazeta Wyborcza, законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке. В начале сентября польские военные впервые открыли огонь по беспилотникам, которые нарушили воздушное пространство страны.
