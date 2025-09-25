Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

Центробанк будет принимать решения по ключевой ставке крайне взвешенно и аккуратно. Каждый шаг будет тщательно выверяться. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг», — сказала Набиуллина в рамках XXII Международного банковского форума в Сочи. Она отметила, что в последние месяцы наблюдается ускорение темпов роста кредитования, что свидетельствует о заметном смягчении денежно-кредитной политики.
Набиуллина акцентировала внимание на том, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к повторному запуску инфляционной спирали. Глава ЦБ напомнила, что задача регулятора — поддерживать баланс между стимулированием экономики и контролем над инфляцией.
