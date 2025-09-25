Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ будет крайне осторожно принимать решения по ключевой ставке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В последние месяцы наблюдается ускорение темпов роста кредитования
В последние месяцы наблюдается ускорение темпов роста кредитования Фото:

Центробанк будет принимать решения по ключевой ставке крайне взвешенно и аккуратно. Каждый шаг будет тщательно выверяться. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг», — сказала Набиуллина в рамках XXII Международного банковского форума в Сочи. Она отметила, что в последние месяцы наблюдается ускорение темпов роста кредитования, что свидетельствует о заметном смягчении денежно-кредитной политики.

Набиуллина акцентировала внимание на том, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к повторному запуску инфляционной спирали. Глава ЦБ напомнила, что задача регулятора — поддерживать баланс между стимулированием экономики и контролем над инфляцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк будет принимать решения по ключевой ставке крайне взвешенно и аккуратно. Каждый шаг будет тщательно выверяться. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг», — сказала Набиуллина в рамках XXII Международного банковского форума в Сочи. Она отметила, что в последние месяцы наблюдается ускорение темпов роста кредитования, что свидетельствует о заметном смягчении денежно-кредитной политики. Набиуллина акцентировала внимание на том, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к повторному запуску инфляционной спирали. Глава ЦБ напомнила, что задача регулятора — поддерживать баланс между стимулированием экономики и контролем над инфляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...