В ХМАО обвалились цены на новые iPhone 16

Новые iPhone предыдущего поколения в Югре с начала года упали в цене. На фоне выхода 17-й линейки больше всего подешевел базовый iPhone 16, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«С начала года цены на новые iPhone 16 в ХМАО показали снижение от 7% до 33%. Сильнее всего из пятерки лидеров подешевели iPhone 16 — на 33%», — говорится в исследовании. Но чаще всего югорчане покупали версию Pro Max. В конце лета смартфон стоил около 92 тысяч, подешевев на 7%.
Сильнее упал в цене iPhone 16 Pro — сразу на 21% до 86 тысяч. А базовый iPhone 16 оказался на третьем месте по популярности. Его покупали примерно за 59 тысяч.
«Бюджетная модель последней линейки iPhone 16e в среднем обходилась в 52 000 рублей. Она вышла в феврале этого года и на старте продаж стоила от 78 000 рублей», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО новые iPhone 17 продаются по цене машины. Стоимость Pro Max достигает почти 300 тысяч. За эту цену можно купить подержанную Lada Priora.
