Дети пытались испортить мотоциклы в Заозерном
В Кургане в 7 микрорайоне Заозерного детей заметили за порчей мотоциклов. Инцидент произошел в одном из дворов. Об этом сообщается в соцсетях.
«Подростки в 7 микрорайоне замечены за порчей мототехники. Во дворе дома №22 в 7 микрорайоне второй день фиксируются случаи, когда подростки трогают и залезают на чужую мототехнику. Инциденты записаны на камеры наблюдения», — пишет tg-канал «Зазик».
Отмечается, что родители подростков должны провести разъяснительные беседы с детьми о возможных последствиях подобного поведения. Есть риск испортить мотоциклы и получить травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!