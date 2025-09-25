В Кургане дети пытались испортить мотоциклы во дворе дома в Заозерном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети пытались испортить мотоциклы в Заозерном
Дети пытались испортить мотоциклы в Заозерном Фото:

В Кургане в 7 микрорайоне Заозерного детей заметили за порчей мотоциклов. Инцидент произошел в одном из дворов. Об этом сообщается в соцсетях.

«Подростки в 7 микрорайоне замечены за порчей мототехники. Во дворе дома №22 в 7 микрорайоне второй день фиксируются случаи, когда подростки трогают и залезают на чужую мототехнику. Инциденты записаны на камеры наблюдения», — пишет tg-канал «Зазик».

Отмечается, что родители подростков должны провести разъяснительные беседы с детьми о возможных последствиях подобного поведения. Есть риск испортить мотоциклы и получить травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в 7 микрорайоне Заозерного детей заметили за порчей мотоциклов. Инцидент произошел в одном из дворов. Об этом сообщается в соцсетях. «Подростки в 7 микрорайоне замечены за порчей мототехники. Во дворе дома №22 в 7 микрорайоне второй день фиксируются случаи, когда подростки трогают и залезают на чужую мототехнику. Инциденты записаны на камеры наблюдения», — пишет tg-канал «Зазик». Отмечается, что родители подростков должны провести разъяснительные беседы с детьми о возможных последствиях подобного поведения. Есть риск испортить мотоциклы и получить травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...