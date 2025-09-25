Путешественникам из Кургана можно улететь в эти выходные в Сочи из Тюмени по самой минимальной цене за последнее время. Билет на самолет в одну сторону без багажа обойдется в 1132 рубля. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«27, 28, 29 сентября полет в южный город обойдется в среднем в 1150 рублей — это рекордный минимум цен за последние месяцы. Температура воздуха в Сочи держится выше 20 градусов, температура воды в Черном море сегодня 22 °С», — говорится в соцсети.
При этом билет обратно в Тюмень будет стоить значительно дороже — примерно 15-16 тысяч рублей. С учетом билетов на автобус из Кургана до Тюмени и обратно общая сумма проезда составит около 19 тысяч рублей. Самый дешевый обратный билет на самолет из Сочи в аэропорт Рощино можно найти через три недели на 19 октября, его стоимость около 8,5 тысячи рублей.
Для сравнения, билет в одну сторону в Сочи из Кургана на ближайшие даты стоит около 8,5 тысячи. Обратный из Сочи в Курган на 7 октября обойдется в 15 тысяч рублей. Итоговая сумма перелета туда-обратно из местного аэропорта выйдет в 23 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в октябре из Кургана можно отправится в различные туры выходного дня. Такие мини-путешествия предлагают экскурсии по природным и историческим местам Зауралья из соседних регионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.