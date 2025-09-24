Путин проиндексировал зарплаты главам СК и Генпрокуратуры с октября

Также президент РФ подписал указ о повышении зарплат судей
Также президент РФ подписал указ о повышении зарплат судей

С 1 октября зарплаты главы Следственного комитета РФ, генпрокурора РФ, а также судей всех уровней будут проиндексированы на 7,6%. Официальные тексты указов опубликованы на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе. Аналогичное повышение предусмотрено и для генерального прокурора РФ согласно указу. Кроме того, отдельный указ касается судей — им проиндексируют зарплаты на тот же процент.

С 1 октября оклады военнослужащих, сотрудников силовых структур, а также отдельных категорий работников бюджетной сферы будут увеличены на 7,6%. Предстоящая индексация коснется, в первую очередь, сотрудников МВД, Росгвардии, работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников органов принудительного исполнения и других структур. Помимо этого, будут повышены пенсии пенсионерам силовых ведомств.

