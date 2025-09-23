Обеспечивает атомную энергетику: как в курганской глубинке создавали завод, добывающий уран

Курганский завод АО «Далур», занимающийся добычей урана более двух десятков лет, перевалил планку в четыре миллиарда рублей выручки. Это самый большой показатель за всю историю деятельности компании на рынке полезных ископаемых. Предприятие является первым в России, кто добывает уран наиболее экологическим способом — скважинным подземным выщелачиванием. Продукцию «Далура» используют в атомной энергетике. Подробнее о становления завода в Далматовском округе, его стратегических продуктах и доходах — в материале корреспондента URA.RU.
Первый в стране: история создания уранового гиганта
АО «Далур» было создано в 2001 году в Далматовском округе. Входит в структуру Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». При этом одно из первых месторождений в регионе было открыто еще до появления компании — в 1978 году. В советские и ранние постсоветские годы проводились опытно-промышленные работы, но добыча урана была минимальной.
В 1995-м проект свернули из-за отсутствия финансирования — полигон был законсервирован. Однако в начале 2000-х ситуация начала меняться: стране срочно нужно было восстанавливать промышленные отрасли. Именно для этих целей и появился «Далур», основной задачей которого стало освоение Зауральского урановорудного района.
«Далур» стал первым в России предприятием по добыче урановых руд способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Он считается самым экологичным среди всех известных способов добычи полезных ископаемых. Главная особенность этого метода — замкнутый цикл добычи без образования отходов, что позволяет сохранить рельеф местности, избежать появления отвальных куч пород и хвостохранилищ.
Месторождения, где добывают уран
Одним из первых было изучено Далматовское месторождение. В 2004 году заводом была получена лицензия на изучение Хохловского месторождения в Шумихинском округе. В 2007 году «Далур» уже добывал 350 тонн урана в год. Последующие два года на этом месторождении запустили новые производственные мощности. Были пробурены 132 геологоразведочные скважины и введены в эксплуатацию 224 технологические скважины.
В 2010 году внедряется метод интенсификации СПВ с применением нитрита натрия в промышленных масштабах. Тогда предприятие создало 194 технологические и три эксплуатационно-разведочные скважины. Также было получено положительное заключение по технико-экономическому обоснованию временных кондиций по месторождению «Хохловское».
В 2017 года «Далур» стал победителем аукциона на право разведки и добычи урана на месторождении Добровольное. В рамках экологического мониторинга измерялся гамма-фон, показатели которого полностью соответствовали норме. Однако несмотря на этом в регионе появились анти-уранщики, которые протестовали против освоения радиоактивного вещества. Спустя два года предприятие начало вести промышленное освоение Центральной залежи Хохловского месторождения. В 2021 году на этом месторождении начали добывать уран с помощью цифровой технологии, которая помогает удаленно контролировать процесс и следить за его экологичностью.
Со второй половины 2022 года завод начал строительство инфраструктуры и дальнейшую отработку еще трех залежей Хохловского месторождения — Западной, Восточной и Дальневосточной. Еще одним важным проектом стало создание второй локальной сорбционной установки для увеличения производства в два раза. В начале 2025 года было завершено строительство и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении для добычи урана способом СПВ. На основном техоборудовании были проведены пусконаладочные работы, настроены системы автоматизации технологического процесса. Тогда же состоялась отгрузка первой партии уранового продукта для нужд российской атомной энергетики.
«Проведение опытных работ позволит предприятию перейти к промышленному освоению месторождения. Мы обеспечим стабильную поставку концентрата природного урана до 2045 года и создадим в Звериноголовском округе до 300 рабочих мест», — отмечал генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.
Добыча редкоземельных металлов
В 2017 году предприятие ввело в эксплуатацию опытно-промышленную установку по добыче редкоземельного металла (РМЗ) — скандия. Он используется в микроэлектронике, авиационной, космической и других областях. Уникальная технология, разработанная учеными УрФУ и специалистами уранового холдинга позволила производить оксид скандия чистотой 99,9% из отработанных урановых растворов.
Спустя три года предприятие вышло на ежемесячные поставки в объеме 50 кг, став первым отечественным предприятием с организованным промышленным производством оксида скандия из урановых растворов. В октябре 2020 года «Далур» опробовал запатентованную технологию плавки алюмоскандиевых лигатур — высокотехнологичной продукции с проектным объемом производства 50 тонн в год. Также в промышленных масштабах заводом выпускается черновой и чистый фторид скандия.
Под какими санкциями
В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский внес АО «Далур» в санкционный список. Ограничения были введены из-за проведения Россией специальной военной операции. Урановому заводу, согласно указу, в качестве ограничительных мер ввели блокировку активов, запрет на распоряжение ими и прекращение торговых операций.
Также был наложен запрет на транзит по территории Украины и на вывод капитала за территорию этого государства. Кроме того, в список вошли еще шесть видов ограничений. Санкции были введены против курганского предприятия сроком на 50 лет.
Доходы уранового гиганта
За 2024 год уранодобывающее предприятие АО «Далур» показало рекордные доходы. Завод заработал свыше четырех миллиардов рублей выручки. По данным финансовой отчетности компании, показатель увеличился с 3,4 до 4,1 миллиарда (+21%). Чистая прибыль подросла на 6,2% — с 802,5 до 852,3 миллиона.
Также за последний год активы предприятия увеличились с 12,1 до 13,8 миллиарда. Рост составил 13,7%. Это позволило увеличить потенциал завода. Стоимость бизнеса составляет 9,5 миллиарда. В течение отчетного периода на поддержание деятельности на уровне существующих объемов производства было направлено 2,5 миллиарда. На расширение масштабов этой деятельности ушло полтора миллиарда рублей.
