У свердловчан стали чаще находить рак

В Свердловской области с начала 2025 года выявили больше случаев онкологических заболеваний, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом URA.RU рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Дарья Белова.
«Профилактические осмотры с начала 2025 года в Свердловской области прошли 1,3 млн человек. На ранних стадиях было выявлено 1282 случая онкологических заболеваний, на поздних — 1037», — сообщила Белова. Таким образом, всего за этот период было обнаружено 2319 пациентов со злокачественными новообразованиями. За аналогичный период 2024 года онкозаболевания выявили у 2016 человек.
Также изменилась за год и структура заболеваний. Если в прошлом году самым распространенным был рак молочной железы — 23,2%, то в нынешнем году — это рак толстого кишечника, включая колоректальный рак (19%). В 2025 году рак молочной железы составляет 16% от всех новообразований, рак кожи в структуре выявленных онкозаболеваний занимает почти 13%. В 2024 году на втором месте по распространенности был рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратил внимание на то, что план по диспансеризации населения города выполнен лишь на 63%. Он напомнил, что диспансеризация необходима для сохранения здоровья граждан и выявления заболеваний на ранней стадии.
Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в свою очередь обращала внимание на то, что в регионе ведется активная работа над системой скринингов для раннего выявления онкозаболеваний. В последний год много сил брошено на выявление рака легких на 1 и 2 стадии, так как именно этот вид рака стоит на первом месте в структуре смертности.
