The Hindu раскрыла подробности о ЧП на Шри-Ланке, где погиб россиянин

Газета The Hindu сообщила, что среди семи погибших на Шри-Ланке монахов оказались граждане России, Индии и Румынии. Еще шесть человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.
«Среди погибших есть иностранцы — это граждане Индии, России и Румынии», — приводит The Hindu сообщение правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что причина происшествия выясняется, подробности пока не раскрываются.
Трагедия произошла вечером в среду в известном монастыре, расположенном в Никавератии, примерно в 125 километрах от Коломбо. Буддийский монастырь На Уяна Аранья Сенасаная известен своими ретритами по медитации и часто принимает практикующих из разных стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.