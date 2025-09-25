The Hindu раскрыла подробности о ЧП на Шри-Ланке, где погиб россиянин

The Hindu: среди погибших на Шри-Ланке были граждане Индии, России и Румынии
Монастырь На Уяна Аранья Сенасаная известен ретритами по медитации во всем мире
Монастырь На Уяна Аранья Сенасаная известен ретритами по медитации во всем мире Фото:

Газета The Hindu сообщила, что среди семи погибших на Шри-Ланке монахов оказались граждане России, Индии и Румынии. Еще шесть человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.

«Среди погибших есть иностранцы — это граждане Индии, России и Румынии», — приводит The Hindu сообщение правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что причина происшествия выясняется, подробности пока не раскрываются.

Трагедия произошла вечером в среду в известном монастыре, расположенном в Никавератии, примерно в 125 километрах от Коломбо. Буддийский монастырь На Уяна Аранья Сенасаная известен своими ретритами по медитации и часто принимает практикующих из разных стран.

