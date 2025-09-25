В монастыре Шри-Ланки рухнула канатная дорога, погиб россиянин: что известно к этому часу

На территории буддийского монастыря Уяна Аранья Сенасаная в центральном регионе Шри-Ланки произошла трагедия: вагон канатной дороги сорвался с троса, погибло семь монахов. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
На момент аварии в вагоне находились служители монастыря и паломники, которые поднимались к храму. Спасательные работы начались незамедлительно после происшествия, но часть пассажиров скончалась до прибытия медиков. Уточняется, что среди погибших был гражданин России. Подробнее о ситуации в Шри-Ланке — в материале URA.RU.
Россиянин оказался среди погибших
Среди погибших в результате падения вагона канатной дороги на территории монастыря На Уяна Аранья Сенасаная в центральном регионе Шри-Ланки оказался гражданин России. Об этом пишет издание Mathrubhumi.com со ссылкой на правоохранительные органы страны. В публикации уточняется, что расследование причин аварии продолжается, а власти принимают меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.
Что из себя представляет монастырь
Буддийский лесной монастырь На Уяна Аранья Сенасаная, расположенный в Курунегала, остается одним из крупнейших центров практики медитации в стране. Монастырь занимает более 2000 гектаров леса на горном хребте Думмия и служит домом для примерно 150 монахов.
Уникальность На Уяна заключается не только в масштабах территории, но и в особой атмосфере, благоприятной для медитативной практики. Он был основан в древнем лесу цейлонского железного дерева, который и дал ему название. Это место выбрано для сохранения традиций уединения и внутреннего развития.
В монастыре строго соблюдаются каноны буддийской дисциплины. Монахи живут в простых кельях, ежедневно совершают медитативные обходы по территории и принимают пищу только один раз в день до полудня. В монастырь принимают не только шри-ланкийских последователей буддизма, но и практикующих из других стран, заинтересованных в глубоких формах саматха-медитации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.