Осужденный экс-президент Франции заявил, что будет «спать в тюрьме с высоко поднятой головой»

Николя Саркози: я буду спать в тюрьме с высоко поднятой головой
Николя Саркози не признает своей вины
Николя Саркози не признает своей вины

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции, заявил о готовности отбывать наказание в тюрьме признавая себя невиновным. Его слова приводит французский телеканал BFMTV.

«Я возьму на себя ответственность, я буду выполнять требования судов. Если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать, но с высоко поднятой головой: я невиновен, эта несправедливость — возмутительна», — сказал бывший президент Франции.

Ранее суд Парижа признал Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Согласно материалам следствия, экс-президент обвинялся в попытках получить секретную информацию от судьи Кассационного суда в обмен на обещание трудоустройства. Суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы, из которых два года условно. Решение вызвало широкий общественный резонанс во Франции и за ее пределами.

