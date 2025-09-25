Посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрмитаж возобновил свою работу в обычном режиме
Эрмитаж возобновил свою работу в обычном режиме Фото:

Посетители Эрмитажа были срочно эвакуированы из здания Главного музейного комплекса в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Сегодня, 25 сентября, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности», — говорится в официальном telegram-канале Эрмитажа. Причиной стала информация о возможной угрозе, поступившая в музей анонимно. Руководство музея приняло решение о срочной эвакуации всех посетителей и сотрудников из здания.

Параллельно с этим началась проверка всех помещений музея. Специалисты не обнаружили никаких подозрительных предметов или признаков реальной угрозы. После получения официального заключения о безопасности, Эрмитаж возобновил свою работу в обычном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посетители Эрмитажа были срочно эвакуированы из здания Главного музейного комплекса в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея. «Сегодня, 25 сентября, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности», — говорится в официальном telegram-канале Эрмитажа. Причиной стала информация о возможной угрозе, поступившая в музей анонимно. Руководство музея приняло решение о срочной эвакуации всех посетителей и сотрудников из здания. Параллельно с этим началась проверка всех помещений музея. Специалисты не обнаружили никаких подозрительных предметов или признаков реальной угрозы. После получения официального заключения о безопасности, Эрмитаж возобновил свою работу в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...