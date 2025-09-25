Посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали

Посетители Эрмитажа были срочно эвакуированы из здания Главного музейного комплекса в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Сегодня, 25 сентября, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности», — говорится в официальном telegram-канале Эрмитажа. Причиной стала информация о возможной угрозе, поступившая в музей анонимно. Руководство музея приняло решение о срочной эвакуации всех посетителей и сотрудников из здания.
Параллельно с этим началась проверка всех помещений музея. Специалисты не обнаружили никаких подозрительных предметов или признаков реальной угрозы. После получения официального заключения о безопасности, Эрмитаж возобновил свою работу в обычном режиме.
