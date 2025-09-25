В США утверждают об обнаружении российских военных самолетов у Аляски

Четыре российских военных самолета обнаружены в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Об этом заявило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).
«Двадцать четвертого сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35», — говорится на официальном сайте NORAD. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, в зоне идентификации ПВО Аляски (ADIZ), которая не является суверенным воздушным пространством США или Канады.
Для идентификации и сопровождения российских самолетов американская сторона задействовала самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135. В заявлении NORAD отмечается, что активность российских ВВС в международном воздушном пространстве у побережья Аляски не рассматривается как угроза.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские экипажи избегают пересечения воздушных трасс гражданской авиации и не сближаются с самолетами других государств на опасное расстояние.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.