Путин принимает участие в Глобальном атомном форуме

Путин прибыл на Глобальный атомный форум (архивное фото)
Путин прибыл на Глобальный атомный форум (архивное фото)

Президент России Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, который проходит на территории ВДНХ в Москве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Владимир Путин прибыл на атомный форум», — сообщает корреспондент URA.RU. Также сообщается, что после форума у президента пройдут встречи с руководителями иностранных делегаций.

Форум открылся в рамках международной «Мировой атомной недели» и приурочен к 80-летию российской атомной промышленности. Для участия приглашены главы профильных министерств и ведомств, представители ведущих мировых компаний и научных центров, лидеры 118 стран. Среди участников: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

