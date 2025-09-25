Путин принимает участие в Глобальном атомном форуме

Президент России Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, который проходит на территории ВДНХ в Москве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Владимир Путин прибыл на атомный форум», — сообщает корреспондент URA.RU. Также сообщается, что после форума у президента пройдут встречи с руководителями иностранных делегаций.
Форум открылся в рамках международной «Мировой атомной недели» и приурочен к 80-летию российской атомной промышленности. Для участия приглашены главы профильных министерств и ведомств, представители ведущих мировых компаний и научных центров, лидеры 118 стран. Среди участников: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
