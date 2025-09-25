Два жителя ХМАО госпитализированы с признаками ботулизма

Два жителя Мегиона (ХМАО) попали в больницу с признаками ботулизма. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.
«Речь идет о семейной паре пенсионеров. Это пока первичный диагноз, но может быть изменен на отравление грибами», — рассказал инсайдер.
Источник сообщил, что пациенты в тяжелом состоянии. У пострадавших взяли анализы, результаты пока ждут. Специалисты выясняют, чем именно могли отравиться югорчане.
Ботулизм — это редкое, но смертельно опасное отравление, вызванное токсином. Чаще всего заражение происходит через домашние консервы, вяленую рыбу или грибы.
Агентство URA.RU запросило информацию в департаменте здравоохранения ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.
Ранее URA.RU писало, что домашние консервированные овощи и грибы могут быть опасны из-за ботулизма. Опасные микроорганизмы развиваются при неправильном приготовлении солений.
