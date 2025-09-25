Два жителя ХМАО госпитализированы с признаками ботулизма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе обнаружен очаг ботулизма
В Мегионе обнаружен очаг ботулизма Фото:

Два жителя Мегиона (ХМАО) попали в больницу с признаками ботулизма. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.

«Речь идет о семейной паре пенсионеров. Это пока первичный диагноз, но может быть изменен на отравление грибами», — рассказал инсайдер.

Источник сообщил, что пациенты в тяжелом состоянии. У пострадавших взяли анализы, результаты пока ждут. Специалисты выясняют, чем именно могли отравиться югорчане.

Ботулизм — это редкое, но смертельно опасное отравление, вызванное токсином. Чаще всего заражение происходит через домашние консервы, вяленую рыбу или грибы.

Агентство URA.RU запросило информацию в департаменте здравоохранения ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.

Ранее URA.RU писало, что домашние консервированные овощи и грибы могут быть опасны из-за ботулизма. Опасные микроорганизмы развиваются при неправильном приготовлении солений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два жителя Мегиона (ХМАО) попали в больницу с признаками ботулизма. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения. «Речь идет о семейной паре пенсионеров. Это пока первичный диагноз, но может быть изменен на отравление грибами», — рассказал инсайдер. Источник сообщил, что пациенты в тяжелом состоянии. У пострадавших взяли анализы, результаты пока ждут. Специалисты выясняют, чем именно могли отравиться югорчане. Ботулизм — это редкое, но смертельно опасное отравление, вызванное токсином. Чаще всего заражение происходит через домашние консервы, вяленую рыбу или грибы. Агентство URA.RU запросило информацию в департаменте здравоохранения ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее. Ранее URA.RU писало, что домашние консервированные овощи и грибы могут быть опасны из-за ботулизма. Опасные микроорганизмы развиваются при неправильном приготовлении солений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...