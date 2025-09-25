В суд поступило дело на экс-гендиректора «Промышленных парков Югры», который обвиняется в коррупции

Суд ХМАО рассмотрит дело экс-директора предприятия властей Семичева
В суд поступило уголовное дело на бывшего гендиректора «Промышленных парков Югры»
В суде Ханты-Мансийского района рассматривается дело бывшего генерального директора «Промышленных парков Югры», который обвиняется в присвоении и растрате 22 миллионов рублей. Информацию об этом URA.RU подтвердили в объединенной пресс-службе судов ХМАО.

«В суде рассматривается дело Андрея Семичева, который ранее был генеральным директором „Промышленных парков Югры“, — рассказали в пресс-службе суда. Фигуранту грозит уголовная ответственность по четырем уголовным статьям.

Семичеву вменяются «присвоение или растрата», «мошенничество», «превышение должностных полномочий» и «получение взятки». По версии следствия, в декабре 2018 года и в январе 2019-го он получил от бизнесмена взятку в 22 миллиона рублей. Взамен он помог предпринимателю приобрести недвижимость и земельные участки, переданные «Промышленным паркам Югры» властями региона, по заниженной стоимости.

Также его обвиняю в покупке квартиры, принадлежащей округу, по заниженной цене, после чего он сделал в ней ремонт за счет предприятия. Семичев был арестован в зале суда в ноябре 2020 года. В апреле 2025 года ему был вынесен приговор, но он был отменен, а дело направлено на пересмотр.

