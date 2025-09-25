Путин: запасы урана иссякнут к 2090 году

Путин выступил на Глобальном атомном форуме
Путин выступил на Глобальном атомном форуме Фото:
новость из сюжета
Просветительский марафон «Знание.Первые» в рамках международного форума World Atomic Week пройдет в 11 городах России

Запасы урана могут быть исчерпаны к 2090 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Мировая атомная неделя». По словам главы государства, в мире насчитывается около восьми миллионов тонн уранового сырья, однако реальные сроки его исчерпания могут наступить значительно раньше.

«По оценкам ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития — прим. URA.RU), все ресурсы урана будут исчерпаны к 2090 году. Это восемь миллионов тонн. Фактически это может произойти к 2060 году. Четверть запасов приходится на земли, где уран является сопутствующим», — отметил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Кроме того, в рамках форума «Мировая атомная неделя» глава РФ Владимир Путин сообщил о планах по созданию к 2030 году замкнутой ядерной топливной системы на базе атомного центра, расположенного в Томской области. Президент подчеркнул готовность России к взаимодействию с зарубежными партнерами и пригласил иностранные делегации принять участие в реализации этого проекта.

