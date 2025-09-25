В Челябинске на пожаре пострадал мужчина

Пожар произошел в ларьке по ремонту обуви в Советском районе Челябинска
Пожар произошел в ларьке по ремонту обуви в Советском районе Челябинска

В поселке АМЗ (Челябинск) вечером 25 сентября во время пожара пострадал мужчина. О том, что пожар ликвидирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На пожаре работали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадал мужчина 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в точке ремонта обуви на Кузнецова, 16. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В поселке АМЗ (Челябинск) вечером 25 сентября во время пожара пострадал мужчина. О том, что пожар ликвидирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На пожаре работали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадал мужчина 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пожар произошел в точке ремонта обуви на Кузнецова, 16. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
