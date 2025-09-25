В Челябинске на пожаре пострадал мужчина

Пожар произошел в ларьке по ремонту обуви в Советском районе Челябинска
В поселке АМЗ (Челябинск) вечером 25 сентября во время пожара пострадал мужчина. О том, что пожар ликвидирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На пожаре работали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадал мужчина 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел в точке ремонта обуви на Кузнецова, 16. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!