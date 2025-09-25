На Пермском тракте перекроют важную развязку

На 285-286 километрах трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь перекроют выезд из Нижних Серег на несколько дней. Это связано с капитальным ремонтом на дороге, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Уважаемые пользователи! В связи с проведением работ в рамках капремонта на 285-286 километрах Р-242 выезд из Нижних Серег в Екатеринбург будет перекрыт с 4 по 7 октября», — предупредили дорожники.
Выехать на дорогу в Екатеринбург получится по разворотной петле на 284-м километре трассы в направлении Перми. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — призвали в компании.
