Слухи о втором замужестве, своя модная коллекция и ссоры с мамой: Надежде Михалковой — 39

Надежда Михалкова — российская актриса, режиссер и продюсер. Кроме того, она дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Первую роль она сыграла в оскароносной картине отца «Утомленные солнцем», а сейчас в ее фильмографии более 50 работ. 27 сентября Надежде исполняется 39 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Папина дочка: детство Нади Михалковой
Надежда Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в семье режиссера Никиты Михалкова и модели Татьяны Соловьевой. Надя стала третьим и поздним ребенком в семье. В день, когда она родилась, Никита Михалков был на съемках своего фильма «Очи черные» в Италии. Чтобы отпраздновать счастливое событие, режиссер выложил цветами число 27 на клумбе в одной из сцен.
В интервью «Газете.RU» Надежда рассказывала, что родителям было непросто с ней. Она призналась, что в детстве была очень зависима от отца, и у нее даже случались нервные срывы, когда приходилось от него уезжать.
"Папа всегда жил на даче, а я там проводила только выходные, так как школа у меня была в Москве. И каждый раз наше расставание мне и всем окружающим давалось просто ужасно», — говорила Надежда.
Михалкова поделилась, что в возрасте четырех лет провела год в Париже вместе с отцом, который находился там по служебным делам. По ее словам, за это время произошло немало курьезных ситуаций. В частности, однажды, оставшись без присмотра, она перепутала бутылку джина из мини-бара с емкостями для кукольной посуды Барби и случайно выпила алкоголь.
Первые съемки и «Оскар» в 9 лет
В кино Надежда играет с раннего детства. Никита Сергеевич на протяжении 12 лет документировал жизнь старшей дочери Анны Михалковой в ленте «От 6 до 18». Когда Наде исполнилось семь, она тоже появилась в кадре и сыграла саму себя. Это было ее первое появление в кино.
"В моем детстве такого понятия как успешность в принципе не было и высоких целей никто не ставил. Я никогда не мечтала стать актрисой или кем-то еще, потому что это было некой данностью. При этом детстве у меня закончилось очень быстро в связи с тем, что я стала сниматься у папы", — признавалась Надежда.
Знаковый дебют в кино состоялся в 1994 году, когда Никита Михалков доверил младшей дочери роль Нади Котовой в фильме «Утомленные солнцем». Снимки, на которых Надя присутствует вместе с отцом на церемонии вручения премии «Оскар», обошли все мировые СМИ. В 1998 году Михалкова вновь появилась в проекте своего отца, исполнив эпизодическую роль в картине «Сибирский цирюльник».
Затем Надежда стала главной героиней фильма Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка». Комедия также завоевала признание критиков и была удостоена «Кинотавра». После этого младшая дочь Михалкова 10 лет не появлялась на экранах.
Дизайнер одежды в 14 лет
Мама Надежды, Татьяна Михалкова, однажды предложила дочери попробовать себя в разработке моделей одежды. В результате 14-летняя девочка создала собственную коллекцию «Надин», представив ее на конкурсе юных дизайнеров. В тот момент эта была хорошая возможность для девочки попробовать себя в чем-то неизвестном. Однако позже Надежда Михалкова заявляла, что считает свой опыт модельера неудачным. Она рассказывала, что часто ссорилась с мамой из-за предпочтений в одежде. С возрастом разногласия на эту тему не прекратились.
«Споры с мамой относительно моего внешнего вида ведутся до сих пор. И по-прежнему каждая остается при своем мнении. Но сейчас я с улыбкой говорю маме, что у меня двое детей и, наверное, я уже могу выбирать сама, как мне выглядеть», — рассказывала Надежда.
Журналист, продюсер, режиссер, актриса
Младшая дочь Никиты Михалкова завершила обучение на факультете международной журналистики МГИМО. После получения диплома она приняла решение начать карьеру в качестве продюсера. На первоначальном этапе ее поддерживала старшая сестра Анна, предложив Надежде занять должность руководителя съемочного процесса драмы Леонида Рыбакова «Скажи Лео».
В 2016 году Надежда дебютировала в качестве режиссера, представив сериал «Чурросы». Проект был посвящен теме взаимоотношений между поколениями, а ведущие роли исполнили члены семьи Надежды. Через два года она выпустила свой первый полнометражный фильм — молодежный хоррор под названием «Потерянное место».
"По поводу работы я с папой советуюсь часто. Он — строгий критик. Строгий, но справедливый. Он всегда готов в деталях разобрать мою роль и мою работу, но свое мнение он выскажет, только если я его об этом попрошу. Если я не прошу, он будет молчать", — рассказывала Михалкова.
В 2019 году Надежда Михалкова представила короткометражный фильм One Mango, Please, за который была удостоена премии «Золотой орел». В феврале 2022 года на одной из стриминговых платформ стартовал сериал «Номинация», где Михалкова взяла на себя как режиссерские обязанности, так и исполнение главной роли. В 2024 году ожидается премьера ее драматической картины «Огненный мальчик».
В 2010 году Надежда Никитична вновь появилась на экранах, приняв участие во второй части фильма «Утомленные солнцем». С этого момента ее фильмография пополнилась ведущими ролями в ряде мелодрам, среди которых — «Любовь с акцентом», «Нелюбимая» и «Три товарища».
Дочь известного режиссера неоднократно пробовала свои силы и в более серьезных кинопроектах. Так, в 2013 году она исполнила роль Светланы Аллилуевой — единственной дочери Иосифа Сталина. Спустя два года артистка снялась в биографической картине «Людмила Гурченко», где сыграла мать актрисы Елену Симонову.
2020 год стал одним из наиболее насыщенных периодов в карьере Михалковой. За этот год она приняла участие сразу в нескольких заметных проектах, среди которых: «Лед 2» (роль Ани), «Гудбай, Америка!» (Ирина), «Батя» (главная роль Ирины), а также сериал «Беспринципные» (Вера).
Развод и двое детей
Первым супругом Надежды Михалковой был режиссер Резо Гигинеишвили, имеющий грузинские корни. Их знакомство состоялось при содействии старшей сестры актрисы, Анны Михалковой, которая участвовала в съемках сериала, продюсируемого Гигинеишвили. Однако тогда Надежда отнеслась к нему без особого интереса, тем более, что в тот период Резо был женат на певице Анастасии Кочетковой.
Однако Гигинеишвили активно ухаживал за младшей дочерью Михалкова. В итоге он развелся с супругой. Против избранника выступал и сам Никита Михалков. В одном из интервью заявил, что был удивлен выбором дочери.
"Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко. Она этого не понимала в начале. А я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова", — передает слова Никиты Михалкова "Пятый канал".
Свадьбу сыграли в 2011 году. Вскоре у пары родилась дочь Нина, а в 2013-м — сын Иван. Интересно, что дети родились в один день с разницей в два года. Спустя шесть лет после свадьбы семейная идиллия разрушилась. В 2017 году прогремела новость о разводе. В числе причин называли измену Гигинеишвили со светской львицей Надеждой Оболенцевой. После громкого развода Надежда Михалкова тщательно скрывала личную жизнь от посторонних глаз.
В сентябре 2023 года снова начали обсуждать личную жизнь Надежды Михалковой. Поводом стало появление актрисы на премьере фильма «Звук свободы», где на ее безымянном пальце заметили кольцо. Сама артистка никак не прокомментировала слухи о втором замужестве.
Фильмы и сериалы, в которых снялась Надежда Михалкова
- «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011) — Надя Котова;
- «Три товарища» (2012) — Лиза Тайницкая;
- «Любовь с акцентом» (новелла «Зука и Гио») (2012) — соседка Надя;
- «Нелюбимая» (2012) — Аня;
- «Сын отца народов» (2013) — Светлана Аллилуева;
- «Последний из Магикян» (2013–2015) — Юля, бывшая невеста Егора;
- «Людмила Гурченко» (2015) — Елена Гурченко, мать Людмилы Гурченко;
- «Город» (2017) — Даша Чащина;
- «Заложники» (2017) — стюардесса Майя;
- «Чужая дочь» (2018) — жена Максима Авдеева;
- «Мертвое озеро» (2019) — Наташа, помощница Покровского;
- «Московский романс» (2019) — Женя;
- «Лед 2» (2020) — Аня;
- «Гудбай, Америка» (2020) — Ирина;
- «Беспринципные» (2020) — Вера;
- «Батя» (2021) — Ирина, жена Макса;
- «Брайтон 4» (2021) — Лена;
- «По ту сторону виноградника» (короткометражка) (2021) — Надя;
- «Номинация» (2021) — Вера Истомина;
- «Чернобыль» (2022) — Мила;
- «Тень: Взять Гордея» (2022) — Юля;
- «Артек. Большое путешествие» (2022) — Ирина Осипова, мама Николетты и Елисея;
- «Первый номер» (2024) — Мария Фролова, вице-президент холдинга;
- «Батя 2. Дед» (2025) — Ирина, жена Макса.
