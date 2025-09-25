25 сентября 2025

В правительстве прокомментировали сообщения о задержании вице-губернатора Вологодской области

Вологодский вице-губернатор Родионов не задержан

В правительстве Вологодской области опровергли информацию о задержании чиновника
В правительстве Вологодской области опровергли информацию о задержании чиновника

Заместитель губернатора Вологодской области — министр экономического развития Дмитрий Родионов не задержан и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, опровергнув сообщения ряда СМИ о якобы проведенных обысках и задержании чиновника.

«Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — заявили в региональном кабинете министров. Информацию передает ТАСС. 

В правительстве подчеркнули, что распространенная ранее в СМИ информация не соответствует действительности. В сообщениях утверждалось, что Дмитрий Родионов якобы был задержан правоохранительными органами по делу, связанному с его деятельностью на посту вице-премьера правительства Республики Карелия.

