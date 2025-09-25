В правительстве прокомментировали сообщения о задержании вице-губернатора Вологодской области

Заместитель губернатора Вологодской области — министр экономического развития Дмитрий Родионов не задержан и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, опровергнув сообщения ряда СМИ о якобы проведенных обысках и задержании чиновника.
«Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — заявили в региональном кабинете министров. Информацию передает ТАСС.
В правительстве подчеркнули, что распространенная ранее в СМИ информация не соответствует действительности. В сообщениях утверждалось, что Дмитрий Родионов якобы был задержан правоохранительными органами по делу, связанному с его деятельностью на посту вице-премьера правительства Республики Карелия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.