Всего отменено и перенесено шесть рейсов
В международном аэропорту Волгограда не могут вылететь сразу несколько самолетов. Четыре самолета в Москву пришлось отменить, а еще два рейса до столицы перенесли. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот» SU 1184, SU 1286, SU 1287 и SU 1185. Еще два самолета авиаперевозчика «Россия» FV 6916 и FV 6915.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
