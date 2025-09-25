25 сентября 2025

Четыре рейса отменено и два задерживается в аэропорту Волгограда. Скрин

Всего отменено и перенесено шесть рейсов
Всего отменено и перенесено шесть рейсов

В международном аэропорту Волгограда не могут вылететь сразу несколько самолетов. Четыре самолета в Москву пришлось отменить, а еще два рейса до столицы перенесли. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот» SU 1184, SU 1286, SU 1287 и SU 1185. Еще два самолета авиаперевозчика «Россия» FV 6916 и FV 6915.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.

