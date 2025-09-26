В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вспышке кишечных инфекций в РФ

В России в 2025 году уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) не превышал среднемноголетних показателей, а за последнюю неделю отмечено снижение почти на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что отсутствие сезонного подъема связано с профилактическими мерами и постоянным мониторингом ситуации. В регионах продолжается контроль за качеством воды и продуктов питания.
Ранее в России отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что связывали с началом учебного года и формированием новых коллективов. По данным Роспотребнадзора, уровень ОРВИ оставался невысоким, несмотря на еженедельный прирост, а специалисты рекомендовали укреплять иммунитет и использовать профилактические меры в преддверии осени.
