На Камчатке объявили особый режим из-за медведей в городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Петропавловске-Камчатском зафиксировано большое количество обращений из-за появлений медведей в городе
В Петропавловске-Камчатском зафиксировано большое количество обращений из-за появлений медведей в городе Фото:

В Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за частых случаев появления медведей в городской среде. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Беляев.

«В Петропавловске-Камчатском вводится режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в городскую среду. В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — написал Беляев в своем telegram-канале

Для оперативного реагирования усилен состав групп, круглосуточно отслеживающих появления диких животных, уточнил глава городского округа. Взаимодействие с полицией и другими службами организовано на постоянной основе для своевременной ликвидации угроз. Руководителям детских садов и школ поручено усилить контроль вблизи социальных объектов и провести родительские собрания, чтобы напомнить о мерах безопасности и контроле за местонахождением детей.

Выход медведей в город связан с расположением Петропавловска-Камчатского в окружении дикой природы — естественной среды обитания животных. «Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны… Для нашего города это является почти что рядовым событием», — отметил Беляев. Помимо медведей, в город заходят лисы и рыси, которые при неправильном поведении человека могут представлять опасность. Жителей призвали быть бдительными и немедленно сообщать о диких животных в службы экстренного реагирования.

В Петропавловске-Камчатском на территории стадиона школы №3 медведь напал на женщину. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения. Пострадавшая с тяжелыми травмами головы и серьезными повреждениями рук была доставлена в больницу, однако спасти ее врачи не смогли, передает МК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за частых случаев появления медведей в городской среде. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Беляев. «В Петропавловске-Камчатском вводится режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в городскую среду. В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — написал Беляев в своем telegram-канале.  Для оперативного реагирования усилен состав групп, круглосуточно отслеживающих появления диких животных, уточнил глава городского округа. Взаимодействие с полицией и другими службами организовано на постоянной основе для своевременной ликвидации угроз. Руководителям детских садов и школ поручено усилить контроль вблизи социальных объектов и провести родительские собрания, чтобы напомнить о мерах безопасности и контроле за местонахождением детей. Выход медведей в город связан с расположением Петропавловска-Камчатского в окружении дикой природы — естественной среды обитания животных. «Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны… Для нашего города это является почти что рядовым событием», — отметил Беляев. Помимо медведей, в город заходят лисы и рыси, которые при неправильном поведении человека могут представлять опасность. Жителей призвали быть бдительными и немедленно сообщать о диких животных в службы экстренного реагирования. В Петропавловске-Камчатском на территории стадиона школы №3 медведь напал на женщину. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения. Пострадавшая с тяжелыми травмами головы и серьезными повреждениями рук была доставлена в больницу, однако спасти ее врачи не смогли, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...