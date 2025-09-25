В Петропавловске-Камчатском на женщину напал медведь на школьном стадионе школы №3. Об этом сообщает региональный Минздрав. Женщина была госпитализирована со скальпированными ранами головы и серьезными повреждениями рук. Спасти ее не удалось.
«Женщину, на которую напал медведь утром 25 сентября, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве. Сообщение передает РРА Новости. Минздрав выразил соболезнования близким погибшей.
Инцидент произошел на территории школы №3, где гуляла пострадавшая около восьми утра. Самого медведя ликвидировали сотрудники экстренных служб на месте происшествия. Также сообщается, что легкие ушибы получил ученик школы. Он при виде медведя убежал, но ушибся во время отступления.
Ранее в этот же день поступали сообщения о другом нападении: медведь попытался атаковать мужчину на улице Озерной. Тот успел спрятаться в автомобиле — хищник некоторое время пытался проникнуть внутрь, затем переключился на другую машину и ушел с места происшествия. Власти города призывают жителей быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности при передвижении по городу.
