25 сентября 2025

ХМАО проводит крупнейшую за все время кадастровую проверку объектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО обработают 117 тысяч объектов недвижимости
В ХМАО обработают 117 тысяч объектов недвижимости Фото:

В ХМАО началась большая работа по уточнению границ земельных участков. Новые правила затронут 40 городов и районов, включая Когалым, Мегион, Нягань и другие. Специалисты проверят более 117 тысяч объектов недвижимости в 249 районах, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по ХМАО Ирина Котова региональному информационному центру «Югра».

«Нам предстоит обработать 249 кадастровых кварталов с более чем 117 тысячами объектами недвижимости. Главными целями реформы являются установление точных границ земельных участков (сейчас только 67% участков имеют четкие границы)», — рассказала Котова.

С 1 марта нельзя продавать недвижимость без четких границ в документах. Это правило касается и новых домов. Собственникам нужно проверить свои данные на Госуслугах, дать доступ специалистам к своим участкам и предоставить документы на имущество. Хорошая новость в том, что все эти работы для владельцев бесплатны — их оплачивает государство. Уже сейчас в Югорске проверили 30 районов и нашли 40 случаев незаконного захвата земель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО началась большая работа по уточнению границ земельных участков. Новые правила затронут 40 городов и районов, включая Когалым, Мегион, Нягань и другие. Специалисты проверят более 117 тысяч объектов недвижимости в 249 районах, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по ХМАО Ирина Котова региональному информационному центру  «Югра». «Нам предстоит обработать 249 кадастровых кварталов с более чем 117 тысячами объектами недвижимости. Главными целями реформы являются установление точных границ земельных участков (сейчас только 67% участков имеют четкие границы)», — рассказала Котова. С 1 марта нельзя продавать недвижимость без четких границ в документах. Это правило касается и новых домов. Собственникам нужно проверить свои данные на Госуслугах, дать доступ специалистам к своим участкам и предоставить документы на имущество. Хорошая новость в том, что все эти работы для владельцев бесплатны — их оплачивает государство. Уже сейчас в Югорске проверили 30 районов и нашли 40 случаев незаконного захвата земель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...