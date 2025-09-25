ХМАО проводит крупнейшую за все время кадастровую проверку объектов

В ХМАО началась большая работа по уточнению границ земельных участков. Новые правила затронут 40 городов и районов, включая Когалым, Мегион, Нягань и другие. Специалисты проверят более 117 тысяч объектов недвижимости в 249 районах, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по ХМАО Ирина Котова региональному информационному центру «Югра».
«Нам предстоит обработать 249 кадастровых кварталов с более чем 117 тысячами объектами недвижимости. Главными целями реформы являются установление точных границ земельных участков (сейчас только 67% участков имеют четкие границы)», — рассказала Котова.
С 1 марта нельзя продавать недвижимость без четких границ в документах. Это правило касается и новых домов. Собственникам нужно проверить свои данные на Госуслугах, дать доступ специалистам к своим участкам и предоставить документы на имущество. Хорошая новость в том, что все эти работы для владельцев бесплатны — их оплачивает государство. Уже сейчас в Югорске проверили 30 районов и нашли 40 случаев незаконного захвата земель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!