Падение обломков дрона на Кубани, задержка рейсов в Волгограде: главное об атаках БПЛА 26 сентября

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в Краснодарском крае, произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в оперативном штабе региона.
Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Херсонской области, Ставропольском крае и Курской области. Подробнее об обстановке в регионах этой ночью — в сбойке URA.RU.
Опасность по БПЛА
Херсонская область
В Херсонской области была объявлена угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале.
Ставропольский край
В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом проинформировал в telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров, призвав жителей сохранять бдительность.
Курская область
В Курской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб региона на своих официальных ресурсах.
Уничтожение БПЛА
Воронежская область
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат на юге Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Краснодарский край
В Темрюкском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станций Голубицкой. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают экстренные и специальные службы, передает Оперативный штаб.
Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ростовская область
Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Также в Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информация о последствиях уточняется.
Отбой опасности атаки БПЛА
К утру 26 сентября в некоторых регионах угроза была снята. В Орловской и Курской областях отменили режим тревоги, связанный с угрозой атак беспилотников. Отбой опасности атаки БПЛА был ночью в Воронежской области.
Задержка рейсов в Волгограде
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате были отменены четыре авиарейса и задержаны еще несколько, следующих из Москвы, Калининграда и Сочи.
