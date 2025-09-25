25 сентября 2025

На челябинской трассе в кювет вылетел автобус с 37 пассажирами. Фото

Водителю стало плохо за рулем
В Челябинской области рейсовый автобус «Бреды-Челябинск» вылетел в кювет с трассы. Авария произошла под Троицком. В салоне на момент ДТП находились 37 пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«57-летний водитель, управляя рейсовым автобусом Hyundai, по предварительным данным, почувствовал себя плохо. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево», — сообщили в пресс-службе.

Авария произошла около 5 часов 20 минут на 107-м километре автодороги. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

