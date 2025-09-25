25 сентября 2025

Названы самые востребованные профессии в Свердловской области

Продавцы оказались самой востребованной профессией в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Для продавцов-консультантов открыто более 3000 вакансий
Для продавцов-консультантов открыто более 3000 вакансий Фото:

Самой востребованной профессией в Свердловской области в сентябре стал продавец-консультант. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Наиболее востребованными на рынке труда в Свердловской области в текущем месяце стали продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (3,4 тыс. вакансий)», — сообщили представители платформы. Кроме этого, в топ вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами — для них открыто 3,3 тысячи вакансий, и повара — 1,5 тысячи вакансий.

Ранее сообщалось, что рабочие специальности также занимают значительную долю рынка труда Свердловской области — на них приходится каждое четвертое предложение от работодателей. В августе в регионе было открыто более 10 тысяч вакансий по рабочим профессиям, а общий спрос на сотрудников сферы продаж и обслуживания продолжает расти.

© Служба новостей «URA.RU»
