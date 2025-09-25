Челябинские упаковщики вступили в схватку за рабочие места

В Челябинской области наметился сильный переизбыток упаковщиков. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию претендуют по 13 человек. Однако рабочих так и не хватает.
«Среди претендентов на должности упаковщиков и комплектовщиков сложилась конкуренция за работу выше комфортной — 13 резюме на вакансию. Интерес жителей региона к трудоустройству на подобные вакансии сейчас выше, чем спрос, и поиск работы может затянуться», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Наибольшее число вакансий в сентябре оказалось открыто для рабочих. На них пришлось 29% всех предложений о работе в регионе. Требуется много водителей, операторов кол-центров, сантехников, сварщиков, электромонтажников, машинистов, бухгалтеров и других. На втором месте оказалась потребность в продажниках и занятых в клиентском обслуживании. На данный момент открыто 1,9 тысячи вакансий для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, 1,5 тысячи — для менеджеров по продажам.
Наиболее дефицитными профессиями остались врачи, повара и слесари. При этом челябинцы захотели работать уборщиками и разнорабочими. И если еще недавно был дефицит этих специалистов, то теперь ситуация выправилась. Соотношение резюме к открытым вакансиям составило 4,2 и 4,3 соответственно.
