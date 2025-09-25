В Пермском края 1 октября завоют сирены

На территории всей России 1 октября состоится масштабная проверка систем оповещения населения. В ходе учебного мероприятия будут включены сирены и громкоговорители, а также временно приостановлено вещание телевидения и радио с последующей трансляцией информационных сообщений.
«Проверка проводится в плановом порядке и носит исключительно тренировочный характер. В 10:40 прозвучит сигнал „Внимание всем!“. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие при срабатывании сирен и голосовых сообщений, а также включить телевизоры или радиоприемники для получения официальной информации», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
Проведение данного мероприятия необходимо для оценки эффективности функционирования всех элементов системы оповещения. А также для проверки готовности дежурных служб к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
