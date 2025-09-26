Со дня терактов на «Северных потоках» прошло три года: хронология диверсии и расследования

В ночь на 26 сентября 2022 года произошла одна из самых масштабных диверсий в истории мировой энергетики — были подорваны обе ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Взрывы на дне Балтийского моря вывели из строя ключевую артерию поставок российского газа в Европу. Швеция могла получить указание «забыть» о теракте на газопроводах «Северный поток» из-за нежелания установить виновных, несмотря на запросы Москвы о прозрачности. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме, комментируя прекращение расследования взрывов, произошедших три года назад.
Россия настаивает: за терактом стоят США, а версия о «проукраинской группировке» — попытка отвлечь внимание. Эксперты подчеркивают: без поддержки западных спецслужб такая операция на глубине до 200 метров невозможна. Хронология произошедшего с «Северными потоками» — в материале URA.RU.
Основная информация о «Северных потоках»
«Северный поток» — это система из двух морских газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря от побережья России (Ленинградская область) до Германии. Проект был создан для прямых поставок российского газа в Европу, минуя транзитные страны — Украину, Польшу, Белоруссию. Это позволило снизить стоимость транспортировки и повысить надежность поставок.
Газопровод состоит из четырех ниток: две — в рамках «Северного потока — 1», еще две — в «Северного потока — 2». Общая пропускная способность — до 110 млрд кубометров газа в год. Трубы диаметром 1220 мм пролегают на протяжении 1224 километров, на глубине от 5 до 200 метров (в среднем — около 50 м).
История и цели создания
Идея морского маршрута возникла в 1990-х годах. В 2000 году Еврокомиссия одобрила проект и присвоила ему статус трансъевропейской сети. В 2005 году была создана компания Nord Stream AG, акционерами которой стали «Газпром» (51%), немецкие E.ON и BASF, позже — нидерландская Gasunie и французская GDF Suez (ныне Engie).
«Северный поток — 1» начал строиться в 2010 году после одобрения Швеции и Финляндии. Поставки газа стартовали в ноябре 2011 года. Инвестиции составили 7,4 млрд евро. Газопровод стал самым длинным и мощным в мире, оснащенным уникальной компрессорной станцией «Портовая».
«Северный поток — 2» был запущен в 2015 году. Единственным владельцем выступил «Газпром», инвесторами — австрийская OMV, немецкая Uniper, французская Engie, британская Shell и немецко-норвежская Wintershall Dea. Строительство началось в 2018 году, завершилось в 2021 году, но запуск так и не состоялся — Германия отказалась выдавать сертификат из-за политического давления.
Хронология диверсии и расследования
26 сентября 2022 года — оператор Nord Stream 2 AG зафиксировал резкое падение давления в одной из ниток «СП-2» в исключительной экономической зоне Дании, юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало и на обеих нитках «СП-1». Шведские сейсмологи зарегистрировали два мощных взрыва.
28 сентября 2022 года — генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье «акт международного терроризма». Президент Владимир Путин назвал подрыв диверсией, направленной на уничтожение европейской энергоинфраструктуры.
12 октября 2022 года — Германия, Дания и Швеция начали национальные расследования, отказав России в участии.
18 ноября 2022 года — шведские спецслужбы подтвердили факт диверсии: на месте найдены следы взрывчатки.
8 февраля 2023 года — американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал, что водолазы ВМС США в июне 2022 года во время учений BALTOPS заложили взрывчатку на трубах. Активация якобы произошла через гидроакустический буй, сброшенный с норвежского самолета. По его данным, решение принимал лично президент США Джо Байден.
16 февраля 2023 года — замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил: Москва не сомневается в причастности США.
21 февраля 2023 года — в Совете Безопасности ООН прошло заседание по инициативе России. Резолюция не принята.
7 марта 2023 года — газета The New York Times со ссылкой на «американских чиновников» заявила, что диверсию совершила «проукраинская группировка», действовавшая без ведома США. Немецкое издание Die Zeit добавило, что диверсанты якобы арендовали яхту в Полнде под фальшивыми документами.
8 марта 2023 года — The Times сообщил, что западным разведкам известен «частный спонсор» — состоятельный украинец, не связанный с Зеленским.
27 марта 2023 года — Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России и Китая о создании международной комиссии по расследованию. За проголосовали только три страны.
7 февраля 2024 года — прокуратура Швеции закрыла свое расследование, не назвав виновных. Россия не получила ни одного ответа на свои запросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кто мог подорвать «Северные потоки»
Позиция России
После ЧП власти Германии, Дании и Швеции рассматривали произошедшее как возможную диверсию и инициировали соответствующие расследования. В рамках следственных мероприятий рассматривались различные версии, в том числе возможная причастность экипажа яхты «Андромеда», а также экс-главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Российская сторона неоднократно обращалась с запросами о предоставлении информации о ходе расследования, однако официальных ответов получено не было.
Позиция России однозначна: диверсию совершили спецслужбы США. Президент Путин подчеркивает: «То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали, — отметил Путин. — Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».
Также президент согласился с выводом, что за взрывами на «Потоках» стоят спецслужбы Вашингтона. Москва считает, что США преследовали цель — отрезать Европу от дешевого российского газа и продавать свой СПГ по завышенным ценам.
Кого Запад винит в подрыве газопроводов
Позиция Запада изменилась со временем: сначала официальные лица молчали, затем появились заявления о «неизвестных диверсантах». В марте 2023 года западные СМИ запустили версию о «проукраинской группировке», действовавшей якобы самостоятельно. Однако эта версия вызывает серьезные сомнения: операция на глубине до 200 метров, с использованием военной взрывчатки и точной навигации, невозможна без поддержки иностранных партнеров. Эксперты отмечают: даже у спецподразделений НАТО такие операции требуют месяцев подготовки и участия флота, авиации и разведки.
Украина не имеет ни технологий, ни флота, ни опыта для проведения подобной диверсии в международных водах. Любая такая операция не могла быть проведена без ведома и участия западных стран, в первую очередь США и Норвегии, чьи корабли регулярно находились в районе Борнхольма.
Политические последствия и международная реакция
Россия неоднократно предлагала создать международную комиссию под эгидой ООН. Все инициативы были отклонены странами Запада. Москва расценивает это как попытку замять расследование и скрыть улики.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Запад тянет время, чтобы зачистить место преступления». Посол РФ в Дании Владимир Барбин отметил, что Копенгаген боится, что Россия может раскрыть связи между диверсией и США.
Даже в США есть голоса, признающие причастность Вашингтона. Кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами прямо сказал: «Мы поступили неправильно, когда подорвали „Северные потоки“».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резюмировал: «Взорвали газопроводы год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы расследовать это транспарентно. Все заметается под ковер».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.