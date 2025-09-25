25 сентября 2025

Губернатор Текслер рассказал челябинским школьникам и студентам о ядерной бомбе. Фото, видео

Текслер стал одним из лекторов просветительского марафона в Челябинске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал одним из спикеров просветительского марафона «Знание. Первые», который в этом году проводился в девятый раз и посвящен 80-летию атомной промышленности. Текслер рассказал собравшимся школьникам, студентам техникумов и вузов про атомную бомбу и вклад региона в атомную промышленность, передает корреспондент URA.RU с места события. 

«Поговорим сегодня подробно о вкладе Челябинской области в атомный проект. Отдельно расскажу о нашем земляке Игоре Васильевиче Курчатове. Он достоин того, чтобы уделить ему отдельное время в сегодняшней лекции. Курчатов говорил, что современная война — это война научных лабораторий», — обратился к собравшимся Текслер, передает корреспондент URA.RU. 

Затронул челябинский губернатор и тему про две ядерные бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. » Американцы это сделали, чтобы сказать, что у них есть серия атомных бомб. Только ради этого. Но от их действий сразу погибло около 80 тысяч человек и еще в два раза больше впоследствии. Через десять дней после случившегося в Советском Союзе было принято решение о создании собственной бомбы», — рассказал школьникам и студентам Текслер. 

Но атом может быть мирным, отметил губернатор. «Ученые поняли эффект мирного атома — это, прежде всего, энергетика. Россия сегодня ведущая страна по части генерации электроэнергии атомными станциями. И это абсолютно чистая энергия, нет никаких выбросов», — добавил глава региона. 

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» пройдет с 26 по 28 сентября в разных городах России, в том числе в Москве, Грозном, Красноярске, Саранске, Донецке и Челябинске. Лекторами выступят государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены. Все они расскажут школьникам и студентам о важности атомной отрасли для страны и научных подвигах. 

