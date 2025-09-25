25 сентября 2025

В ХМАО резко выросли цены на шиномонтажах

Цены на шиномонтажках выросли почти на 17%
Цены на шиномонтажках выросли почти на 17% Фото:

В Югре выросла стоимость замены колес на шиномонтажах. За год средняя цена по региону увеличилась почти на 17%, сообщает Росстат.

«Стоимость шиномонтажа колес легкового автомобиля в Ханты-Мансийском автономном округе в среднем в августе составила 513,59 рублей. Год назад цена была на уровне 439,94 рублей. Услуга подорожала на 16,7%», — следует из информации службы статистики, которая есть в распоряжении URA.RU.

Среди крупнейших городов Югры больше всего цена выросла в Нижневартовске. Здесь поменять колеса в среднем стоит более 700 рублей. В Сургуте прайс находится на уровне почти 450 рублей. В Ханты-Мансийске шиномонтаж оказался дешевле. В среднем в окружной столице просят около 420 рублей за услугу.

На самих шиномонтаж, согласно прайсам мастерских, цены могут быть выше. Полноценная замена колес может доходить до 3-4 тысяч рублей. «Дешевле стоит переобуть готовый комплект резины (уже с дисками). Если нужно пересаживать на старые, то цена выше», — рассказали в одном из нижневартовских шиномонтажей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в автосалонах ХМАО прогнозируют резкий рост цен на машины. Дилеры связывают ситуацию с предстоящим повышением утилизационного сбора.

