В ликвидированном челябинском районе объявили о выборах нового главы

В Аргаяшском муниципальном округе Челябинской области местные депутаты объявили о выборах нового главы. Решение о конкурсе по отбору претендентов на этот пост опубликовано на сайте собрания депутатов.
«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Аргаяшского муниципального округа. Конкурс проводится 18 ноября 2025 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации», — говорится в документе. В настоящее время должность главы занимает 51-летний Игорь Ишимов.
Депутаты утвердили положение о конкурсе и назначили трех человек в состав конкурсной комиссии. Ими стали вновь избранный спикер собрания Люция Юсупова, вице-спикер Константин Митрофанов и депутат Иван Харапаев. Еще трех членов комиссии назначит губернатор региона.
Документы на конкурс будут принимать у желающих стать главой с 29 сентября по 13 октября. По итогам проведения конкурса комиссия отберет не менее двух соответствующих требованиям кандидатов. Из их числа нового главу выберет муниципальное собрание депутатов.
Также депутаты своим решением ликвидировали собрание депутатов района и сельсоветы. Аналогичные процедуры проводятся еще в 22-х районах региона, преобразованных в муниципальные округа.
Всего до нового года пройдут выборы глав в 23-х муниципальных округах региона, а также в Южноуральске. В последнем случае это связано с истечением полномочий главы города Ярослава Куленко.
