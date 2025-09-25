25 сентября 2025

Пассажир умер на борту самолета в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиру стало плохо до отлета
Пассажиру стало плохо до отлета Фото:

Пассажир борта Azur Air, который должен был отправиться в Анталью (Турция), умер во время подготовки к вылету. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. 

«При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось», — рассказали представители Azur Air. Из-за этого рейс задержали на пять часов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажир борта Azur Air, который должен был отправиться в Анталью (Турция), умер во время подготовки к вылету. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.  «При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось», — рассказали представители Azur Air. Из-за этого рейс задержали на пять часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...