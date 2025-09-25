Пассажир умер на борту самолета в Кольцово

Пассажиру стало плохо до отлета
Пассажир борта Azur Air, который должен был отправиться в Анталью (Турция), умер во время подготовки к вылету. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось», — рассказали представители Azur Air. Из-за этого рейс задержали на пять часов.
